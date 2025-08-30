Bursa'da ilginç düğün geleneği: Arkadaşları öküz arabası hazırlattı

Bursa'da bir garip gelenek...

İznik ilçesinde gerçekleşen bir düğünde renkli anlar yaşandı.

Gelin alma merasiminde damat ve sağdıcına sürpriz yapan arkadaşları herkesi şaşırttı.

ÖKÜZ ARABASI HAZIRLADILAR

Arkadaşları onlara öküz arabası hazırlattı.

Ancak arabayı öküzler değil damat ile sağdıç çekti.

HEM ŞAŞIRTTI HEM DE GÜLDÜRDÜ

Davul zurna eşliğinde eğlenceli anlara sahne olan merasimde damat ve sağdıç, öküz arabasının üzerinde yemek de yedi.

Ortaya çıkan ilginç görüntüler düğüne katılan davetlileri ve çevredeki vatandaşları hem şaşırttı hem de gülümsetti.

"GÜZEL BİR ANI OLDU"

Yaşanan ilginç görüntülerin bir gelenek olduğunu belirten Hakan Balaban, "İznik’te düğün cemiyetleri bu anlar İznik’te yıllardır yapılmaktadır.

Güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.