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İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yeni açılan ev eşyası dükkanı, tanıtım amaçlı tüm ürünlerini yarı fiyatına indirdi.

Fiyatların düştüğünü gören vatandaşlar, dükkan açılmadan önce sabah saatlerinde mağazanın önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.

"BU KAMPANYALAR TERLİĞİ UNUTTURUR"

Kapıların açılmasıyla başlayan alışveriş yarışı izdihama dönüştü. Vatandaşların birbirini ezdiği anlar kameraya yansırken, izdiham sonrası terlik bulan sunucu ise vatandaşlara seslenerek, "Terliğini düşüren abla nerde? Bu kampanyanlar terliği unutturur." diye seslendi.

"BUNU BİZ DE BEKLEMİYORDUK"

Basın mensuplarına konuşan mağaza çalışanları, “Açılışa özel her şeyi yarı fiyatına indirdik. Sabah saatlerinde kapıda yüzlerce kişi vardı. Kapıların açılmasıyla bir anda içeri daldılar. İzdiham yaşandı. Bu kadarını bizde beklemiyorduk.” ifadelerini kullandı.