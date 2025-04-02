İHA
Bursa'nın İznik ilçesinde, İbrahim Sevinç isimli damat adayı ilginç bir düğün geleneği ile dünya evine girdi.
Düğünde gelin alma sırasında damat İbrahim Sevinç, işkenceyi aratmayan şakalara maruz kaldı.
DAMADIN BAŞINDA YUMURTA KIRDILAR
Mahalle arkadaşları önce düğün konvoyunun önünü kesip damattan hediyeleri aldılar, ardından meydanda sandalyeye bağladılar.
Arkadaşları, damadın başında yumurta kırıp, un, süt, ketçap ve mayonez döktü.
SU DÖKÜP YIKADILAR
Dakikalarca süren eğlence sonunda damat Sevinç, son olarak arkadaşları tarafından su dökülerek yıkandı.
Görülmemiş eziyetin ardından damat düğüne uğurlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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