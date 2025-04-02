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Bursa'da ketçaplı mayonezli, yumurtalı damat

Bursa'da ketçaplı mayonezli, yumurtalı damat İznik ilçesinde arkadaşları tarafından damada yapılan şaka, bu kadar da olmaz dedirtti. Damadı sandalyeye bağlayıp, üzerinde yumurta kırdılar, un, süt, ketçap ve mayonez döktüler.