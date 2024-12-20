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Bursa'da metroda kalp krizi geçirdi: Yolcular seferber oldu

Bursa'da metroda kalp krizi geçirdi: Yolcular seferber oldu Nilüfer ilçesinde metroda kalp krizi geçiren yolcuya, o sırada mesaiden dönen bir kadın itfaiyeci müdahale etti. Hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.