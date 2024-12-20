İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Beşevler istasyonunda metroya binen bir vatandaş aniden fenalaştı.
Vagonda sendeleyen vatandaş bir anda yere düştü.
Vatandaşın baygınlık geçirdiğini gören diğer yolcular yardıma koşarken, metro seferlerini durduruldu.
İTAFİYECİ MÜDAHALE ETTİ
Mesaiden dönen bir kadın itfaiyeci kalp krizi geçiren kişiye ilk müdahalede bulundu.
İlk yardım bilen bu kişi, kalbi duran adama kalp masajı yaptı.
DURUMU AĞIR
Dakikalar süren müdahale sonrası kalbi tekrar çalışan adam sağlık ekiplerinin de müdahalesiyle, hemen ambulansa alındı.
Çevredeki en yakın hastaneye götürülen kişinin durumu ağır olduğu öğrenilirken, yaşanan olayda ilk müdahalenin önemi bir kez daha ortaya çıktı.
Müdahale esnasında metro seferleri bir süre aksadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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