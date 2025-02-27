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İHA

Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, havaların kayağa elverişli olmasıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Zirveye çıkmak isteyen vatandaşlar, havanın güzel olması nedeniyle alternatif ulaşım aracı olan teleferiği tercih etti.

SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER

Fakat son zamanlarda yaşanan arıza nedeniyle bakıma alınan teleferikte ulaşım aniden durdu.

Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar arıza nedeniyle metrelerce kuyruk oluşturdu.

İSYAN ETTİLER

Saatlerdir bekleyen vatandaşlar yaşanan duruma isyan etti.

Bazı vatandaşlar ise, "Güvenlik önemli, bu nedenle bakım yapılması güzel. Uzun süredir bekliyoruz ama bu güzel havada manzaranın tadını çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

Son yılların en gözde kış mevsimini yaşayan Uludağ'da kar kalınlığı ise 116 santimetre olarak ölçüldü