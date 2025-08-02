Buzdolabına vazelin sürmek bakın ne işe yarıyormuş

Gün içerisinde defalarca açılıp kapatılan buzdolapları özellikle yaz aylarında daha yüksek performans sergilemek zorunda kalıyor.

Sabahtan gece yatana kadar pek çok kez açılıp kapatılan buzdolaplarının içinde yer alan gıdaların tazeliğini korumak hayati bir önem taşıyor.

Her geçen gün artan hava sıcaklıkları karşısında daha fazla enerji harcayan buzdolaplarında uygulayacağınız vazelin yöntemi bakın ne kadar etkili oluyormuş…

GIDALARIN TAZELİĞİNİ ETKİLİYOR!

Uzmanları, buzdolapları özelinde sıcak havalarda göz ardı edilen büyük bir riske dikkat çekiyor. Kimsenin aklına gelmeyen ama oldukça önemli olan noktaların başında gelen buzdolabı kapak contaları meğer gıdaların bozulmadan saklanmasında kilit noktalar arasında yer alıyormuş.

Nemli hava, bu kauçuk malzemenin kırıntı ve sıvıları hapsetmesine yol açarak küf ve bakteriler için ideal bir ortam oluşturuyor. Bu da, kapağın tam kapanamamasına ve buzdolabının içeriyi gerektiği kadar soğutamamasına neden oluyor.

BİR PARMAK VAZELİN SÜRMEK YETİYOR

Performansını artırmak ve gıda israfını önlemek için sadece birkaç dakikalık bir bakım yeterli olabilir. Temizlik uzmanı Nancy Emery, buzdolabı kapısındaki contaların haftalık olarak temizlenmesi gerektiğini söylüyor. Üstelik yöntem oldukça basit: ılık sabunlu su ya da beyaz sirke-su karışımıyla contaları silmek yeterli oluyor.

Ancak asıl fark yaratan adım temizlikten sonra geliyor: İnce bir tabaka vazelin sürmek! Emery’ye göre bu küçük dokunuş, contanın esnekliğini koruyarak kapının tam kapanmasını sağlıyor. Bu sayede hem buzdolabının daha az enerji harcaması sağlanıyor hem de gıdaların tazeliği uzun süre korunuyor.

House Digest da bu öneriyi destekliyor: Kapağınız tam kapanmıyorsa, contaya süreceğiniz vazelin tabakası geçici ama etkili bir çözüm sunabilir. Bu küçük önlem, sizi hem ani arızalardan koruyabilir hem de yüksek fatura sürprizlerinin önüne geçebilir.