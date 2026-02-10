Çıldır Gölü'nde kar temizleme çalışması yapan traktör göle düştü

- Çıldır Gölü'nde kar temizleme çalışması yapan traktör, buzun kırılması nedeniyle suya gömüldü.
- Sürücü son anda kendisini kurtarmayı başardı.
- Ekipler traktörü kurtarma çalışmaları başlattı.
Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü’nde şubat ayıyla hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle çözülme erken başladı.
Buz tutan yüzeyi çözülen gölde, hafta sonu yapılacak olan festivalin hazırlıklarını sürdürülürken, bir traktör suya gömüldü.
SÜRÜCÜ SON ANDA KURTULDU
Çıldır Gölü’nde yapılacak festivalin hazırlıklarına devam edilen belediye tesisleri bölgesinde suya gömülen traktörün sürücüsünün ise son anda atlayıp kurtulduğu belirtildi.
Sular altına gömülen iş makinası için ekipler tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı. Traktör sürücüsünün durumunun iyi olduğu belirtildi.