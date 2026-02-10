Didem Arslan Yılmaz'ın programına katılan Nazan'ın dövmeleri gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Düzce'de yaşayan 40 yaşındaki Nazan isimli kadın, dövmeleriyle dikkatleri çekti.

Kendisinden 13 yaş küçük olan ve isminin Burhan olduğu öğrenilen kişi tarafından evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia eden ve Show TV'de yayımlanan Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan Nazan'ın, yüzündeki dövmeleri yaptırdığı anlar ortaya çıktı.

GÜZELLİK MERKEZİNDE YAPTIRDI

Didem Arslan Yılmaz’ın programına katılan ve yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan isimli kadının, bir güzellik merkezinde işlem yaptırdığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

"TÖVBE ETTİM

Mağdur kadın stüdyoya girdiği anda programın sunucusu Didem Arslan'ın dikkatini, kadının yüzündeki dövmeler çekti.

Başörtülü olan Nazan Hanım'ın yüzündeki dövmelere istinaden Didem Arslan, "Nazan daha önce farklı bir hayat tercih etmiş, çok çılgın bir hayat diyelim mi, nasıl çılgın kelimesi karşılıyor mu?" dedi, Nazan Hanım da "Karşılıyor, yeterli." dedi.

Yüzündeki dövmelerin bir anlamı olup olmadığını da soran Didem Arslan'a, Nazan Hanım, "Bir anlamı yok, biraz çılgınlık zamanlarımdaydı ama tövbe ettim, dönüş yaptım. Sildirmek istedim, yüzümde yanık oluştuğu için vazgeçtim gerek de yok." cevabını aldı.

"SAYGI DUYUYORUZ"

"Herkesin tercihine saygı duyuyoruz." diyen Didem Arslan, önemli olanın insanın kendi iradesiyle her şeyi yapabilmesi olduğunu dile getirdi.