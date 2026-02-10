Orijinal hurmayı dışından anlayın: İşte püf noktası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan hurma, iftar sofralarında sıkça tercih ediliyor.

Birçok çeşidi bulunan, bakır, magnezyum, selenyum ve manganez açısından zengin bir meyve olarak bilinen hurma, yılın tamamında bulunabilmesine karşın özellikle ramazan ayında tüketiliyor.

Doyuruculuğu ve besleyiciliğiyle ön plana çıkan hurma, ramazan ayına kısa süre kala farklı türleriyle satış noktalarında yer bulmaya başladı.

Ancak piyasada bulunan bazı hurmalar, doğal yapısından farklı özellikler gösterebiliyor. Bu nedenle hurma satın alırken bazı görsel ve dokunsal detaylara dikkat etmek önem taşıyor.

Doğal bir hurma, hafif mat bir yüzeye ve canlı bir renge sahiptir.

Elinize alındığında ne fazla kuru ne de yapışkan bir his bırakır.

Aşırı parlak ve ele yapışan hurmaların, daha cazip görünmesi için şeker bazlı şuruplarla kaplanmış olabileceği ifade ediliyor.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yüzeyinin doğal ve hafif mat olması

Ele alındığında vıcık vıcık bir his vermemesi

Aşırı yoğun ve yapay tatlılık hissi oluşturmaması