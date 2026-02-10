TÜİK verileri: Boşanma oranı en yüksek şehir İzmir, en düşük Hakkari

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 sonu itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 567 bin boşanmış kişi bulunuyor. Bu rakam, yetişkin nüfusun yüzde 5,20'ini oluşturuyor.

2025'te ise 15 ve yukarıdaki nüfustan toplam 68 milyon 561 bin 445 kişiden 19 milyon 861 bin 472 kişi hiç evlenmedi, 41 milyon 271 bin 735 kişi evli, 3 milyon 567 bin 484 kişi boşandı ve 3 milyon 860 bin 754 kişi de eşini yitirdi.

İZMİR, BOŞANMANIN EN ÇOK YAŞANDIĞI ŞEHİR OLDU

Aile birliğinin biterek, eşlerin birbirinden boşanmasının en fazla olduğu illere bakıldığında ilk sırada İzmir’in yer aldığı ve ardından Muğla ve Antalya’nın izlediği görülüyor.

HAKKARİ, BOŞANMANIN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ ŞEHİR

En az boşanma ise güneydoğu ve doğu illerinde gerçekleşti. En az boşanma sayısı Hakkari'de görüldü.

EN ÇOK BOŞANMA YAŞANAN 10 İL

Tek tek şehirleri ele aldığımızda en çok boşanmanın yaşandığı iller şöyle sıralanıyor:

İZMİR

Boşanmış nüfus: 315 bin 019 kişe

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 8,37

MUĞLA

Boşanmış nüfus: 77 bin 133 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 8,35

ANTALYA

Boşanmış nüfus: 172 bin 182 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 7,65

AYDIN

Boşanmış nüfus: 68 bin 517 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 7,06

YALOVA

Boşanmış nüfus: 17 bin 36 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 6,69

ESKİŞEHİR

Boşanmış nüfus: 51 bin 658 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 6,64

BALIKESİR

Boşanmış nüfus: 70 bin 359 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 6,46

MERSİN

Boşanmış nüfus:100 bin 5 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 6,44

TUNCELİ

Boşanmış nüfus: 4 bin 729 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 6,43

ANKARA

Boşanmış nüfus: 310 bin 558 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 6,40

EN AZ BOŞANMA YAŞANAN 10 İL

Türkiye'de boşanmış nüfus oranının en düşük olduğu 10 il ise şöyle sıralandı:

HAKKARİ

Boşanmış nüfus: 1.687 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 0,81

ŞIRNAK

Boşanmış nüfus: 3 bin 906 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 1,01

MUŞ

Boşanmış nüfus: 2 bin 979 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 1,10

SİİRT

Boşanmış nüfus: 2 bin 695 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 1,16

BİTLİS

Boşanmış nüfus: 3 bin 82 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 1,20

VAN

Boşanmış nüfus: 10 bin 243 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 1,30

AĞRI

Boşanmış nüfus: 5 bin 9 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 1,46

BATMAN

Boşanmış nüfus: 6 bin 825 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 1,47

MARDİN

Boşanmış nüfus: 9 bin 946 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 1,59

BİNGÖL

Boşanmış nüfus: 3 bin 749 kişi

Boşananların yetişkin nüfusa oranı: Yüzde 1,74