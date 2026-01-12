Çamlıca Tepesi'nde karın keyfini aileler çıkardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam etti.

Kentte yeniden başlayan yağış, başta yüksek kesimler olmak üzere bazı ilçelerde aralıklarla sürüyor.

Çamlıca Tepesi’nde okulların tatil olmasını fırsat bilen bazı aileler, çocuklarıyla birlikte kar topu oynayıp, karın tadını çıkardı.

Kimileri kardan adam yaparken kimileri de kızakla kaydı. Gezmek için Çamlıca’ya gelenler ise bol bol fotoğraf çekti.

Kar yağışı, Çamlıca Tepesi’nde drone ile görüntülendi.

"KARIN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Ailesiyle birlikte kar topu oynamaya gelen Latife Ayyıldız, “Çok mutluyuz. Okullar tatil oldu. Vali'ye de teşekkür ediyoruz. Çocukları getirdik, karın heyecanını yaşıyoruz. Birkaç gün daha yağar diye ümit ediyoruz ama bu hali bile çok güzel." dedi.

Kardeşleriyle Çamlıca Tepesi’ne gelen Ayşe Barutçuoğlu ise, “Kar yağması çok güzel, okulların tatil olması da güzel. Çok eğleniyoruz." diye konuştu.

"GEÇEN SENE YAĞMADI, BU SENE ÖZLEMİŞTİK"

Nerminan Ünal da, “Burada çok güzel yağıyor. İstanbul’un her tarafında böyle yağsa ‘kış geldi’ derdik. Geçen sene yağmadı, bu sene özlemiştik. Eşimle sabah yürüyüşü yapalım dedik. Hem yürüyüş yaptık hem de kar topu oynadık. Kardan adam yapmasını istedim, o da yaptı." dedi.

Kardan adam yapan Yusuf Ünal ise, “Hastaneden geliyorduk, eşim Çamlıca Tepesi’ne çıkalım dedi. Biz de biraz kar görelim dedik. Eve girseydik tekrar çıkamazdık, kar bastırdı. Temiz hava aldık, ortalık sakindi, tadını çıkardık." diye konuştu.