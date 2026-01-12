Çamaşırınız artık 1 saatte kuruyacak: İşte yöntemi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yağışlı havalarda çamaşır kurutmak, özellikle küçük evlerde ve balkonsuz dairelerde büyük bir sorun.

Evin içinde asılan çamaşırlar günlerce kurumazken, ortamdaki nem oranı yükseliyor; bu durum hem ağır koku oluşmasına hem de rutubet hissinin artmasına neden oluyor.

Üstelik uzun süre nemli kalan kıyafetlerde istenmeyen kokuların oluşması, boşa yıkanmış hissi veriyor.

Tam da bu noktada hem pratik hem de maliyetsiz bir yöntem öne çıkıyor.

Anlatıyoruz...

ÇÖZÜM: TUZ

Bir kap içerisine sıcak su ve tuz koyarak, bu kabı çamaşırlara yakın bir yere yerleştirebilirsiniz.

Tuz, havayı emerek çamaşırların daha hızlı kurumasına yardımcı olur.

Eğer evinizde nem alma cihazı varsa, çamaşırların bulunduğu odayı kullanarak nemi azaltabilir ve kuruma sürecini hızlandırabilirsiniz.