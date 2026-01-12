Muş'ta yaban domuzunun saldırısına uğrayan çoban kamerada

Muş'un Karabey köyüne bağlı Kamış mezrasında çoban Abuzer Güngör Güngör, sürüsüyle birlikte ormanlık alanda bulunduğu sırada aniden karşısına çıkan yaban domuzunun saldırısına uğradı.

Domuzun üzerine doğru hamle yapması üzerine Güngör, hızla ağaçların arkasına geçerek kendini korumaya çalıştı.

ÇOBANI DOMUZDAN ÇOBAN KÖPEĞİ KURTARDI

Bu sırada olay yerinde bulunan çoban köpeği de domuzun üzerine doğru atılarak hayvanı uzaklaştırmaya çalıştı.

Yaşanan tehlikeli anlar, çobanın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

OLAY ANI CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Görüntülerde, domuzun bir süre sonra bölgeden dolaştığı ve çoban köpeğinin müdahalesiyle geri çekildiği görülüyor.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken yaban domuzu, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

"DOMUZLA BİRKAÇ SANİYE BAKIŞTIK"

Sürüsünü güvenli bir alana götüren Güngör, şöyle konuştu:

Her zaman olduğu gibi hayvanları otlatmaya götürdüm. Eve dönüş sırasında ormanda bir domuzla karşı karşıya geldim, 3-4 metre önümdeydi. Tedbir amaçlı bir ağacın arkasına saklandım. Domuzla birkaç saniye bakıştık, ardından yukarı doğru kaçtı. Ertesi gün hayvanları tekrar o tarafa götürdüm. Ayak izlerinden, geldiği yöne doğru indiğini fark ettim ve geri dönebileceğini tahmin ettim.

"KÖPEKLER YETİŞİP DOMUZU KOVALADI"

Eve dönüş esnasında hayvanlar yine o yöne doğru gidiyordu. Onlara zarar vermesin diye ben de hayvanlarla birlikte ilerliyordum. Domuz, yine daha önce karşılaştığımız aynı yerdeydi. Bu sefer köpekler yanımdaydı, benden yaklaşık 15-20 metre öndeydiler. Havlamaya başladılar.



Ben de kamerayı açıp kayda almak istedim. Domuz sanki hastaydı önce köpeklere baktı, ardından bana dönüp üzerime doğru geldi. Aramızda dalları sık olan ağaçlar vardı, ben de onların arkasına girdim. Bana doğru gelince kafası ağaçların arasına sıkıştı. O sırada köpekler yetişip domuzu kovaladı ve uzaklaştırdı.