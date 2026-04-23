Çanakkale'de 23 Nisan coşkusu: Türk Yıldızları nefes kesti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Bu kapsamda ülke genelinde birçok etkinlik düzenlendi.

Bu etkinliklerin düzenlendiği kentlerden biri de Çanakkale oldu.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU YAPTI

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası üzeri ve Çanakkale Boğazı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

7 pilot Anadolu Hamidye Tabyasında binlerce kişiyi selamladı.

VATANDAŞLAR HEYECANLA İZLEDİ

Gösteride, pilotlar çeşitli uçuş düzenleriyle unutulmaz anlar yaşattı.

Türk Yıldızları, 25 Nisan'da Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'nci yıl dönümünde etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşu yapacak.