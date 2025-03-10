Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu

AA
Çanakkale'de, düzensiz göçmenlere yönelik bir çalışma başlatıldı.
Denizlerde düzeni sağlayan Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, Ayvacık'taki kara yolu üzerinde şüpheli bir hareketlilik tespit etti.
Bölgede, bir grup düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
13 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Bölgeye düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9'u çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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