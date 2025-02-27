Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Çanakkale'de rekor bir balık avı gerçekleşti.

20 yıldır profesyonel olarak sportif amaçlı dalış yapan Çetin Ege Doğan, Saroz açıklarında geçtiğimiz günlerde trofe denilen (nadiren avlanabilen türünün büyük balığı) avladı.

Dalış elbiseleri, gözlük, şnorkel ve zıpkınıyla tüpsüz olarak 25 metre derinliğe dalan Doğan, daldıktan bir süre sonra zıpkınıyla bir akya sürüsüyle karşılaştı.

BOYU 1.8 METRE

Doğan, zıpkınıyla 63 kilogram ağırlığında 1.8 metre boyunda akya balığı avladı.

Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonrası Doğan, akyayı kıyıya çıkardı.

SU ALTINDA NEFES KESEN ANLAR

Balığı zıpkınla avlayan Doğan, bu anları da su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Çetin Doğan, daha önce de büyük balıklarla karşılaştığını avladığını belirtirken, bu tarz büyüklükteki balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi.