Çanakkale'de Osmanlı'ya ait çok sayıda kalıntı bulundu

Türkiye, her noktasında tarihi değerler taşırken bu defa da tarihe dair kıymetli buluntuların ortaya çıktığı adres Çanakkale'nin Biga ilçesi oldu...

Çanakkale'nin Biga ilçesi, Kemer köyünde, 2 bin 700 yıllık bir geçmişe sahip antik Troas bölgesinde önemli liman kentlerinden biri olan Parion'da yapılan su altı çalışmalarında, Osmanlı seramiği ve Osmanlı Tersanesi'ne ait olabileceği düşünülen çok sayıda kalıntı bulundu.

Kazı başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, Osmanlı Dönemi'ne ait birçok seramiğin antik limanda bulunduğunu söyleyerek, “Biz 20 yıldır antik kentte kazı yapıyoruz ama Osmanlı Dönemi'ne ait bir nesne bulamamıştık. Su altında hatırı sayılır sayıda Osmanlı seramiği keşfettik'' dedi.

OSMANLI SERAMİĞİ VE OSMANLI TERSANESİ'NE AİT KALINTILAR BULUNDU

Biga'ya bağlı Kemer köyünün sınırlarında bulunan 2 bin 700 yıllık Parion'daki kazı çalışmaları devam ediyor. Bu sene Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş başkanlığında, 18'i yabancı heyet üyesi, 36 kişilik ekiple kazı çalışmaları yapılıyor.

Antik Kent'te yapılan su altı çalışmalarında çok sayıda Osmanlı seramiği ve yine Osmanlı Tersanesi'ne ait olabilecek kalıntılar bulundu.

''36 KİŞİLİK EKİPLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ''

Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, Parion Antik Kenti'nin antik Kuzey Troas Bölgesi'nin önemli liman kentlerinden biri olduğunu söyleyerek, “Parion Antik Kenti 2025 çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve maddi destekleri, bunun yanında Çanakkale Valiliği, resmi sponsorumuz İÇDAŞ A.Ş., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, Biga Kaymakamlığı ve Biga Belediyesi’nin işçi desteğiyle nisan ayından beri devam ediyor.

Bu sene şu an itibarıyla 36 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu 36 kişilik ekibin 18'i Moskova High School Economy ve Paris Montaigne University'den gelen yabancı meslektaşlarımız, geri kalan 18 kişi ise işçiler ve Türk meslektaşlarımızdan oluşmaktadır. Bu seneki çalışmalarımızda en çok ağırlık vereceğimiz konulardan bir tanesi su altı araştırmaları.

Çünkü biz geçen sene Düzce Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Bilir ve ekibi tarafından Parion'un antik limanı olan güney limanda gerçekleştirdiğimiz kısa süreli su altı incelemelerinde bizi çok şaşırtan verilerle karşılaştık" dedi.

''EN ÖNEMLİ SEVKİYAT NOKTALARINDAN BİRİ OLDUĞUNU KEŞFETTİK''

Prof. Dr. Keleş, antik kentte 20 yıldır kazı yaptıklarını ancak geçen yıla kadar Osmanlı Dönemi'ne ait herhangi bir kalıntıya rastlamadıklarını belirterek, "Su altında geçen yıl yapmış olduğumuz kısa süreli incelemelerde hatırı sayılır bir şekilde Osmanlı seramiği ile karşılaştık. Bu bizi biraz literatür çalışmasına itti.

Literatür çalışmasında Kemer İskelesi'nin Osmanlı Dönemi'nde 1574'ten, 19'uncu yüzyıla kadar neredeyse 300 yılı aşkın bir süre kesintisiz Osmanlı Donanması'nın en önemli kereste tedarik noktalarından biri olması yanında bazen de İstanbul'un çeşitli zamanlarda maruz kaldığı odun ihtiyacının karşılanmasına yönelik en önemli sevkiyat noktalarından biri olduğunu keşfettik. Prof. Dr. Keleş, bu keşfi kentin antik dönemi olduğu kadar milli tarihimiz açısından da heyecan verici bir keşif olarak değerlendiriyoruz" dedi.

''ÇALIŞMALARI DAHA FAZLA BİR İVMEYLE DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ''

Prof. Dr. Keleş, yapılan araştırmalarda Güney limanındaki Bodrum Burnu'nun diğer isminin Tersane Burnu olmasının tesadüf olmadığını fark ettiklerini söyleyerek, "Burada bu sene su altı çalışmalarını daha fazla bir ivmeyle devam ettirmek istiyoruz. Çünkü bu bölge antik çağlardan günümüze dünyanın en önemli su yolları ve ticaret rotalarından biri olan Çanakkale Boğazı üzerinde yer almakta.

Bu nedenle su altı çalışmalarında görmüş olduğumuz seramikler Osmanlı Dönemi ile ilgili yapmış olduğumuz literatür taramalarında karşılaştığımız bilgileri kesinlikle doğrular niteliktedir.

OSMANLI DÖNEMİ TERSANECİLİĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER VEREBİLİR

Bu seramiklerle ilgili yapacağımız çalışmalar ve antik liman ve çevresinde gerçekleştireceğimiz su altı incelemeleri belki de antik dönem batıkları ile birlikte Osmanlı Dönemi batıklarına da ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu nedenle biz bu çalışmaların bölgenin antik dönemi hakkında olduğu kadar, Osmanlı Dönemi tersaneciliği noktasında da çok önemli veriler sağlayacağını bize gösteriyor.

''MISIR DONANMASININ GEMİLERİNİN DE İNŞA EDİLDİĞİ BİR YERMİŞ''

Su altı çalışmalarında ele geçen veriler, literatür çalışmaları bölgede bugün yürütülen aktiviteler bize denizcilik anlamında bölgede tarihsel bir sürekliliğin olduğunu da kanıtlamaktadır. Çünkü resmi sponsorumuz İÇDAŞ A.Ş. günümüzde bölgenin ve ülkemizin en önemli gemi yapım ve gemi tamir noktalarından biri, bu da bize geçmişten günümüze bölgede denizcilik endüstrisi konusunda bir tarihsel sürekliliği göstermesi açısından ilginç bir durum ortaya koyuyor.

Kemer Tersanesi ve iskelesi aynı zamanda Osmanlı'nın, Mısır donanmasının gemilerinin de inşa edildiği bir yermiş. Dolayısıyla bu bilgiler Parion'un güney limanında, antik limanın yanında çok ciddi bir Osmanlı tersanesinin ve müştemilatının su altında olabileceğini bize gösteriyor" dedi.

''SU ALTI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜN KURULMASI GÜNDEME GELEBİLİR''

Geçen sene su altında izleri keşfettiklerini ifade eden Prof. Dr. Keleş, "Bunun daha ileri bir tetkikle araştırılmasını bu sene ve gelecek sezonlarda sürdürmeyi planlıyoruz. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızın sağlıklı ve etkili yürütülmesi noktasında yerel idarecilerimizden, bakanlığımızdan destek isteyeceğiz.

Su altı çalışmalarıyla ilgili ileride eğer veriler biraz daha çoğalır ve batıklara da rastlanırsa belki bölgede Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde bir su altı araştırma enstitüsünün kurulması bile gündeme gelebilir" dedi.