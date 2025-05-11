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İHA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrında gençler buluştu.

Bayramiç'in Muratlar köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrına, köy sakinlerinin yanı sıra çevre il, ilçe ve köylerden de yoğun katılım oldu.

Köy hayrı için hazırlanan 90 kazan keşkek katılımcılara, okunan mevlidin ardından ikram edildi.

Hayır yemeğinin ardından genç kız ve erkekler, köydeki 1,5 kilometrelik Aşıklar Sokağı'nda volta atarak nasiplerini aradı.

YILDA BİR KEZ YAPILIYOR

Bayramiç'e 25 kilometre mesafedeki Aşıklar Sokağı'nda her yıl mayıs ayının ikinci haftası pazar günü düzenlenen hayır yemeği gerçekleştirildi.

NİŞANLILAR AŞIKLAR SOKAĞINDA

Bayramiç'ten Gözde Aslan (22) ve Tongurlu köyünden (24) Mürsel Dinç nişanlı olduklarını belirterek, "Aşıklar Sokağı'na hiç gelmemiştik. Sokağa gelerek biz de gezinti yaptık ve Aşıklar Sokağı tabelasının önünde hatıra fotoğrafı çektirdik." dedi.

BURADA TANIŞIP EVLENENLER TEKRAR GELDİ

Aşıklar Sokağı, geçmişte burada tanışıp daha sonra evlenen çiftlere, çocuklarına ve torunlarına da ev sahipliği yaptı.

Evli çiftler ise etkinlik kapsamında sokağa gelerek hatıralarını tazeledi.