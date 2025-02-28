CHP'de sürpriz aşk: Muğlalı belediye başkanları evlenme kararı aldı

DHA

CHP’nin önemli isimlerinden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, özel hayatıyla gündeme geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit tarafından yapılan açıklamada, Aras’ın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile evlilik kararı aldığı duyuruldu.

EVLENİYORLAR

Yiğit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için bu bilgilendirmeyi yaptıklarını belirterek “Sayın Ahmet Aras ve Sayın Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayında hayatlarını birleştireceklerdir.” ifadelerini kullandı.

NİKAH TARİHİ HENÜZ NET DEĞİL

Çiftin nikah töreniyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

AHMET ARAS KİMDİR

Ahmet Aras, 3 Şubat 1970 tarihinde Bodrum'da doğmuştur. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu ve Bodrum Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra, Maltepe Askeri Lisesi'nde eğitimine devam etmiştir. Kara Harp Okulu'ndan Sistem Mühendisi olarak mezun olan Aras, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli görevlerde bulunmuş ve Binbaşı rütbesine kadar yükselmiştir.

Askerlik kariyerinin ardından 2014 yılında turizm sektörüne adım atmış, 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bodrum Belediye Başkanı seçilmiştir. 2024 yerel seçimlerinde ise Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır.



GONCA KÖKSAL KİMDİR

Gonca Köksal, 1981 yılında Muğla'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Muğla'da tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimlerini Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler alanında ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Sosyoloji alanında tamamlamıştır.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde halkın oylarıyla Menteşe'nin ilk kadın Belediye Başkanı seçilen Gonca Köksal, görevine resmi olarak başlamıştır.