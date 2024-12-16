DHA

Kars-Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondu.

Hem konumu hem de doğası ile hayranlık uyandıran gölün yüzeyinde yerli ve yabancı turistler, atlı kızaklarla gezdi, balık avladı ve düzenlenen etkinliklere katıldı.

Önceki gün bölgede yaşanan ve hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle gölde tıpkı denizdeki gibi dalgalar oluştu.

DALGALAR BUZ PARÇALARINI KIRDI

Dalgalar gölün yüzeyindeki buz tabakalarını kırıp, kıyıda topladı. Antarktika'yı andıran görüntülerin yaşandığı Çıldır Gölü'nü izleyenler ilginç bir olaya tanıklık etti.

"BUZULLAR PARÇALANDI"

Memleketi Çıldır ilçesine gezmek için İstanbul'dan gelen Engin Yalçın, "Yaşanan fırtına nedeniyle Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buzullar parçalandı. Ben hayatım boyunca böyle bir şey ne gördüm ne de duydum.

Fırtına nedeniyle gölde yüksekliği bir metreye varan dalga oluştu. Bu da gölün yüzeyindeki tüm buzulları parçalayınca bize Antarktika'yı anımsattı" diye konuştu.