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AA & Ensonhaber

Kars ile Ardahan arasında yer alan ve 123 kilometrekarelik alana sahip Çıldır Gölü, bölgenin en önemli turistik cazibe merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor. Kış aylarında tamamen donan göl, ziyaretçilere atlı kızakla gezinti ve Eskimo usulü balık avı gibi benzersiz deneyimler sunuyor. Şu günlerde, hava sıcaklıklarının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle, gölün bazı bölgeleri buzla kaplandı.

Ardahan'ın Akçakale bölgesinde, rüzgarın da etkisiyle kıyıya vuran dalgalar, çevreyi buzla sararak harika bir kış manzarası ortaya çıkardı. Kıyıdaki ağaçlar, bitkiler ve işletmelere ait çardaklar, sandalyeler, masalar ve tekneler tamamen buz tutmuş durumda. Bu etkileyici görüntü, kutup bölgelerini andırıyor.

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"ÇILDIR GÖLÜ, ADETA AĞLAYARAK DONDU"

Çıldır Gölü kıyısında balık lokantası işleten Turhan Kılıç, son günlerde rüzgarın soğukla birleşerek bu sıra dışı manzarayı oluşturduğunu belirtti:

Teknem 'Baba Reis' de buzla kaplandı, ilkbaharın gelmesini bekliyoruz. Çıldır Gölü, adeta ağlayarak dondu. Bu görüntü, soğuk, rüzgar ve dalgaların etkisiyle şekillendi.

SİBİRYA'YI ANDIRIYOR

Çıldır Gölü'nün, Sibirya'nın Kuzey Kutbu'na yakın doğasını andırdığını ifade eden Kılıç, şunları söyledi: