Coğrafi işaret tescilli Ayder balında hasat başladı

Doğu Karadeniz’in turizm merkezlerinden Ayder Yaylası’nda üretilen bal, Nisan 2022’de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesinin ardından daha fazla talep görmeye başladı.

500 ARICI HASADA BAŞLADI

Bölgede 500’e yakın arıcı, bu sezonun ilk bal sağımına geçti. Bal, Hacettepe Üniversitesinde yapılacak tahlillerin ardından satışa sunulacak.

KİLOSU 6 BİN LİRA

Ayder Kaplıca ve Aşağı Şimşirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Recep Yaşar, zengin floraya sahip bölgede sağımın başladığını belirterek şunları söyledi:

“Bu yıl verim oldukça iyi. Kara kovan ve fenni kovanlarda sağım sürüyor. Balın kilogram fiyatını 6 bin lira olarak belirledik. Satışlara başladık.”

REKOLTE 3 TONU AŞABİLİR

Geçen yıl yaklaşık 2 tonluk üretim yapıldığını hatırlatan Yaşar, “Bu yıl 3 tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Verimi artırmak için Bal Ormanı Yolu Projesi’ni hayata geçirmeyi planlıyoruz.” dedi.

"DUBAİ'DEN BİLE SİPARİŞ ALDIK"

Yaşar, Ayder’deki satış noktalarında coğrafi işaretli balın tüketiciyle buluştuğunu vurguladı:

“Balımıza Türkiye’nin her yerinden, ayrıca Arap ve Avrupa ülkelerinden yoğun talep geliyor.”

Yaklaşık 20 yıldır arıcılıkla uğraşan üretici Ömer Vatandaş, kara kovan balının değerine dikkat çekerek, “15-20 kara kovanım var, onların balı çok kıymetli. Dubai’den bile sipariş aldık, göndereceğiz.” diye konuştu.

Vatandaş, arıcılığın zor ama keyifli bir iş olduğunu belirterek, “Bu bölgenin florası çok zengin. Bu yıl rekoltemiz yüksek, ballarımıza ilgi büyük.” ifadelerini kullandı.