Çoğu kişi kapı koluna alüminyum folyo sarıyor: İşte sebebi

Evlerde küçük ama etkili pratik çözümler her zaman ilgi çeker.

Bunlar arasında son zamanlarda dikkat çeken bir yöntem var: kapı kollarına alüminyum folyo sarmak.

İlk duyulduğunda kulağa biraz garip gelebilir, “Kapı koluna folyo mu sarılır?” diye düşünenler olabilir.

Ama bu yöntemi deneyenler, aslında ne kadar işe yaradığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

HIRSIZLIK ÖNLEME YÖNTEMİ

Alüminyum folyo, kapı koluyla benzer renkte olduğu için fark edilmesi zor.

Bu sayede kapıya dokunan kişiler, çoğu zaman sadece folyoya temas ettiklerini fark etmiyor.

Üstelik folyo, hırsızın dokunuşunda çıkardığı çatırtı sesiyle adeta bir alarm görevi görüyor ve ev sakinlerini olası hırsızlık girişimlerine karşı uyarıyor.

Uzmanlar, bu yöntemin klasik güvenlik sistemleriyle birlikte kullanıldığında etkisinin daha da arttığını belirtiyor.

KAPI KOLUNA FOLYO HİLESİ NASIL UYGULANIR?

Kapı kolunun etrafını örtecek büyüklükte birkaç yaprak alüminyum folyo kesin. Çok bol bırakmayın, amaç kamufle edip dokunulduğunda ses çıkarması.

Folyonun kolu tam sarmasına dikkat edin. Gevşek olursa rüzgarda ya da kapı hareketinde hemen açılabilir, çok sıkı olursa kolay fark edilir.

Folyo kenarlarını film bant (şeffaf bant) ile içten sabitleyin. Bantı dışarıdan gözüken yerde bırakmamaya çalışın, böylece kamuflaj bozulmaz.

Gerektiğinde birkaç kat folyo kullanın. Tek kat yetmeyebilir, iki kat ses ve dayanıklılık verir.

İlk denemeden sonra kapıyı birkaç kez açıp kapayın; folyonun tutunduğundan ve istenen çatırtıyı verdiğinden emin olun.