Halının altına bir parça koyun, evdeki o sorunu unutun...

Kış aylarında artan soğuklarla birlikte, evde ısınma sorunları da gündemde.

Özellikle fayans ve parke zeminlerde hissedilen soğuk, ne kadar kalın halı serilirse serilsin konforu olumsuz etkiliyor.

Yerden gelen soğuk, hem ayak üşümesine hem de evin genel sıcaklık hissinin düşmesine neden oluyor.

Son dönemde sosyal medyada ve ev hanımları arasında konuşulan basit ama etkili bir yöntem, soğuktan şikayet edenlere çare oldu.

Isı kaybını azaltmayı hedefleyen bu pratik çözüm, oldukça da ekonomik.

Halının altına yerleştirilen alüminyum folyo, ısıyı zemine kaçırmak yerine yukarı doğru yansıtarak ortamın daha sıcak hissedilmesine yardımcı oluyor.

Özellikle kış aylarında denenen bu yöntem, ekonomik ve pratik bir çözüm arayanlar tarafından tercih ediliyor.