Kahramanmaraş'ta çocuklar, karların temizlenmesini engellemek için ekiplerin yolunu kesti

Kahramanmaraş'ta kar yağışı...

Kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza bürüdü.

KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI

Belediye ekipleri, şehir genelinde etkili olan kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açmaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi amacıyla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında gece gündüz demeden sahada görev yapıyor.

KARLAR GİTMESİN DİYE EKİPLERE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR

Çalışmalar hız kesmeden devam ederken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kentte çocuklar, sokaktaki karların temizlenmesini engellemek için ele ele tutuşarak ekiplerin yolunu kesti.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yürekleri ısıtan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.