Zonguldak'ta balıkçı barınağında mahsur kalan yunus kurtarıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde balıkçı barınağına girerek çıkış yolunu bulamayan yunus, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde açık denize bırakıldı.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 16:03
Bu sabah saatlerinde Alaplı Balıkçı Barınağı’nda, avlanmak amacıyla balık sürülerini takip eden bir yunus, liman içine girince çıkış yolunu bulamayarak mahsur kaldı.

BALIKÇILAR, EKİPLERDEN YARDIM İSTEDİ

Durumu fark eden balıkçılar, zaman kaybetmeden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yunusun zarar görmemesi için kontrollü bir kurtarma çalışması başlattı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Yapılan yönlendirme ve müdahale sonrası yunus, güvenli şekilde açık denize çıkarıldı. Kurtarma operasyonunun ardından yunusun genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşam Haberleri