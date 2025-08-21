Çöp poşetine bir miktar kedi kumu atın o sorundan temelli kurtulun

Mutfak, evin en çok kullanılan ve aynı zamanda en çok temizlik gerektiren alanları arasında şüphesiz ilk sırada yer alır.

Ancak ne kadar düzenli olunursa olunsun, mutfakta karşılaşılan bazı sorunlar neredeyse herkesin ortak derdi haline geliyor.

Bunların başında ise çöp poşetinden sızan ve kötü koku yayan “çöp suyu” geliyor. Poşetin alt kısmında biriken bu sıvı, sadece hoş olmayan kokulara neden olmakla kalmıyor; aynı zamanda bakteri üretme riski nedeniyle hijyen açısından da ciddi tehlike oluşturuyor.

İşte, tam da bu noktada devreye giren kedi kumu bakın o can sıkıcı çöp suyu derdinden sizi nasıl kurtarıyor.

BİR AVUÇ KEDİ KUMU YETERLİ OLUYOR

Ev hanımlarının keşfettiği pratik yöntem sayesinde çöp suyunun hem kokusu hem de yarattığı temizlik zorluğu tarihe karışıyor.

Çöp poşetinin dibine serilen kedi kumu, sıvıyı içine hapsetme özelliğiyle kötü kokuların yayılmasını engelliyor ve mutfaklarda daha hijyenik bir ortam sağlıyor.

Bu yöntem, basitliği ve etkili sonucu sayesinde kısa sürede pek çok kişi tarafından uygulanmaya başladı.