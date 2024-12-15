AA & Ensonhaber

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde yarım asrı aşan bir dostluk ve meslek hikayesi yaşanıyor. Adem Kıdak ve kardeşi Hüseyin Kıdak, 1970’lerde bir araya geldikleri Abdullah Karaoğlan ile 50 yıldır aynı dükkânda berberlik yapıyor ve ilçe halkının vazgeçilmez esnafları arasında yer alıyor.

Adem Kıdak, berberliğe 1965 yılında çırak olarak başladı ve 1970’te kendi iş yerini açtı. Aynı yıl, kardeşi Hüseyin’i de mesleğe kazandırdı. 1974’te çırak olarak dükkâna katılan Abdullah Karaoğlan ise ustalarının rehberliğinde gelişerek ekibin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu üç berberin yolları bir kez kesişti ve bir daha ayrılmadı.

Çeşme Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki berber dükkânı, her sabah Abdullah Karaoğlan tarafından dualarla açılıyor. Günün hazırlıklarını yapan Karaoğlan, sobayı yakmaktan tıraş takımlarını düzenlemeye kadar tüm işleri sevgiyle üstleniyor. Ardından Adem ve Hüseyin Kıdak kardeşler dükkâna gelerek işlerine başlıyor.

"MESLEĞİMİZ, ÖLMEYECEK BİR DEĞER"

70 yaşındaki Adem Kıdak, 59 yıllık meslek hayatını hâlâ ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Çıraklıktan ustalığa uzanan yolculuğunu anlatan Adem Usta, "Kardeşim Hüseyin ve Abdullah’ı mesleğe kazandırdım. Onlarla çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 16 yıl önce emekli oldum ama berberlikten kopamadım" diyor.

65 yaşındaki Hüseyin Kıdak ise yarım asrı aşkın süredir aynı dükkânda çalışmanın verdiği huzuru vurgulayarak şunları söyledi:

59 yaşındaki Abdullah Karaoğlan ise ilkokuldan sonra başladığı çıraklık serüvenini şöyle anlatıyor:

1981’e kadar çıraktım, sonra ustalarımla ortak oldum. Saygı, sevgi ve güvenle çalıştığımız için bu ortaklık 50 yıldır sürüyor. Üç çocuğumu bu meslekle büyüttüm ve hâlâ her gün aynı tutkuyla çalışıyorum. Bu meslek asla ölmez.

İLÇENİN SEVİLEN ESNAFLARI

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, yıllardır Adem Kıdak’a tıraş olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:



54 yaşındayım. Çocukken babam elimden tutup Adem Usta’ya götürürdü. İlçede sevgiyle anılan, hastalara bile hizmet götüren üç değerli ustamız var.

Bir araya geldikleri ilk günden bu yana birbirine destek olan bu üç berber, sadece bir mesleği değil, bir dostluğu da birlikte yaşatıyor. Onların hikayesi, işine gönül verenlerin başarıyı nasıl sürdürülebilir kılabildiğinin en güzel örneklerinden biri.