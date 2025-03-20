Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta vatandaş ile görüşme gerçekleştirdi

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla doğrudan iletişimini sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.

Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Cengiz Subaşı’nın durumunu öğrenen Erdoğan, telefon üzerinden aileye ulaştı.

HASTA VATANDAŞA MORAL VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüntülü görüşme sırasında Subaşı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADILAR

"Allah şifalar versin, geçmiş olsun. Ramazan-ı Şerif'in mübarek olsun" diyen Erdoğan’ın bu jesti, Subaşı ve ailesini duygulandırdı.

AK Parti eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Subaşı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun" dedi.