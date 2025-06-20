Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'i ağırlayan depremzededen yürek ısıtan sözler

Kahramanmaraş’ta, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından, Azerbaycan’ın katkılarıyla yapılan Azerbaycan Mahallesi’nde 250 bininci konutun teslimi de gerçekleştirildi.

Konut teslim törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı..

İKİ LİDERİ DE YENİ YUVASINDA AĞIRLADI

Törende, depremde eşi Yavuz Altun'u (61) kaybeden, kendisi ise 3 gün sonra AFAD ekipleri tarafından sağ olarak kurtarılan 3 çocuk annesi 58 yaşındaki Leyla Altun da evini teslim aldı.

Yıkılan evinin olduğu yerde kendisine ev verilen Altun dün akşam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı.

DEPREM ANINI ANLATTI

Deprem gününü anlatan Leyla Altun, "Depremde evdeydim ve uyumuyordum, ayaktaydım. Eşim yatıyordu. Tam saat 4'te ben balkona çıktım, balkondan dışarıya baktım. Sonra dedim ki, çok kötü bir hava var, Allah'ım hayır getirsin dedim.

Sonra biraz dua okudum, içeriye girdim ve eşim lavaboya kalktı. Sonra işte tam yatak odasına yöneldik biz sarsıntı başladı, şiddetli bir şekilde sarsıntı. Tavanlar dökülüyordu, sonra eşim çok panik yaptı. Yani duvarı tuttu, dolabı tuttu, oturma odasına geçtik, yoldan tarafa.

"HER ŞEYE HAZIRDIM, YA ÖLECEKTİM YA KALACAKTIM"

O oturma odasına geçmemizle eşim kendini balkona attı, balkondan belki dışarıya atlamayı düşündü. Orada B blok bizim apartmanın üzerine devrildi, bütün balkonları aldı indirdi. Eşim arasında kaldı, onu birebir gözlerimle gördüm. Ben her şeye hazırdım, ya ölecektim ya kalacaktım.

Dua ediyordum, sürekli dua okuyordum. Sonra üzerime tavan indiğini hissettim ve boynum kırıldı o anda. Yer vakumladı beni, dizimin üstüne yerlere çöktüm. Belden aşağım toprağın altında kaldı ve kayınvalidem vardı. O da kanepenin üstünden benim üstüme doğru geldi. Ve o şekilde kaldık yani" diye konuştu.

"AFAD EKİBİ BENİ BULUNCA ÇOK AĞLADIM"

O şekilde 3 gün enkaz altında kaldığına değinen Altun, "O 3 günün içinde bilincim yerindeydi. Sürekli dua okuyordum, işte çocuklarım öldü diyordum. Beni arayan yok, soran yok diyordum. Hiç kimsenin sesini duymuyordum. Dışarıyla hiçbir hava bağlantımız yoktu. Yani ne bir ses, ne bir ışık, ne bir karanlık, hiçbir şey görmüyorsun. Sonra aradan bayağı geçti işte, bazı rüyalar görüyordum işte.

Çok güzel şeylerle de karşılaştım. Kurtarma ekibi geldi. Seslendiler aslında, hiç ümit yoktu yani. Bir ses duydum. Ben var gücümle sesimi duyan var mı diye bağırdım. Tabii ağzım böyle çok kuru, çok susuzdum zaten. Ses verdim, onlar da beni duydular. Onların duymasıyla kurtarışlar gerçekleşti. İlk karşı karşıya AFAD ekibinin beni bulmasıyla göz göze gelmemiz çok müthiş bir duyguydu, çok ağladım, çok sevindim" diyerek o anları anlattı.

Depremde yıkılan binalarının aynı yerinde yeni yuvalarına kavuştuklarını belirten Altun, "Eski oturduğum evim de tam şu anki taşındığım bina. Burada yıkıntı yaşadık. Burada eşimi kaybettim. Buradayım. İşte insan unutamıyor hiçbir acısını, hiçbir geçmişini" ifadelerini kullandı.

DEVLETİMİZİN ARKAMIZDA OLDUĞUNU HİSSETMEK GÜÇ VERİYOR"

Azerbaycan devletine de teşekkür eden Altun, "Onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Onlar bizim can kardeşimiz. Cumhurbaşkanımız çok değerli. Bizi yalnız bırakmadı, arkamızda olduğunu hissettirdi. Ya bu güzel, çok güzel bir duyguymuş. Devletimizin arkamızda olduğunu hissetmek daha bir güç veriyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev'i evinde ağırlayınca çok duygulanıp sevindiğinin altını çizen Altun, "Herkese nasip olmaz bir şeydi. Evimde ağırladım. Çok çok teşekkür ediyorum. Eşimden konuştuk, evimizden konuştuk. Neler yapabileceklerinden konuştuk" dedi.