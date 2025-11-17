Çürük nar kendini böyle belli ediyor: Rengine ve kabuğuna dikkat edin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bu mevsimin vazgeçilmezi olan nar, hem lezzeti hem de şifa kaynağı özelliğiyle sofraların vazgeçilmezi.

Ancak marketten ya da pazardan alınan narların içinin bazen kötü bir sürprizle karşı karşıya bıraktığı da oluyor.

Dışarıdan bakıldığında sağlam görünen narın içi açıldığında kararmış, yumuşamış ya da tamamen çürümüş çıkabiliyor.

Nar seçerken aslında oldukça basit ama çoğu kişinin fark etmediği birkaç önemli detay var.

RENGİ VE KABUĞU KENDİNİ ELE VERİYOR

Taze narın kabuğu canlı renklidir, parlak görünür ve ele alındığında sert fakat hafif esnektir.

Kabuğun mat durması, renginin soluklaşması veya bazı bölgelerde kararma olması meyvenin içten içe bozulduğuna işaret ediyor.

Özellikle kabukta çukurlaşma, hafif küf benzeri lekeler ve buruşmalar narın uzun süre beklediğini gösteriyor.

Narın dış yüzeyindeki kahverengi veya siyaha yakın lekeler, çekirdeklerin çevresinde çürüme başladığını gösteriyor.

Nar ele alındığında bazı bölgelerin fazla yumuşak olması da iç kısmın zarar gördüğünün en kesin adresi. Bu duruma sahip narlar hem tadını kaybediyor hem de besin değerini büyük ölçüde yitiriyor.

KOKUSU DA ÖNEMLİ

Nar seçerken kokusuna da dikkat etmek gerekiyor. Taze narda hafif doğal bir koku olurken, ekşi ve keskin kokular bozulmanın habercisi.

Üstelik taze nar normalden daha ağır hissedilir. Elinize aldığınız meyve beklediğinizden hafif geliyorsa içi kurumuş veya suyunu kaybetmiş olabilir.