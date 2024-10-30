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Denizli yangını söndü, geriye mücadelenin izleri kaldı

Denizli yangını söndü, geriye mücadelenin izleri kaldı Karcı Dağı'nda günlerdir orman yangınını söndürmeye çalışan ekipler ve gönüllüler, alevlerin yanı başında uyudu ve mücadeleye devam etti.