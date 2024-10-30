Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karcı Dağı'nda 24 Ekim 2024 Perşembe günü öğleden sonra meydana gelen orman yangını, uzun süren çalışmalar neticesinde kısmen kontrol altına alındı.
Günlerdir orman sahası içerisinde bulunan ‘Ateş Savaşçıları' ve gönüllüler, yangınla mücadeleye devam ediyor.
Canla başla alevlere meydan okuyan ekipler, gece gündüz demeden görevlerine devam etti.
HİÇBİR ENGEL KARŞISINDA DURMADILAR
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Çameli Orman İşletme Müdürlüğü'nden gelen ateş savaşçıları, sarp arazide hiçbir engel durduramadı.
Bölgenin ne kadar zorlu şartlarda olduğunu gösteren ekipler, yeri geldi kayalara tırmandılar, yeri geldi metrelerce yüksekten indiler.
Alevlerle mücadele etmeye çalışırken onlar mesai gözetmeden arazide sıra sıra dinlenmeye çalıştılar.
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