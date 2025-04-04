İHA

Son dönemlerde otomobillerde öncelik büyüklüğe, hıza ve konfora önem verilirken, sürdürülebilirlik ile daha temiz dünya kaygıları otomotiv dünyasında dengeleri değiştirdi.

Çevre kirliliği ve karbon ayak izlerinin azaltılmasının önem kazanmasıyla yıllar önce benzine yenik düşen elektrikli arabalar, hızla geri dönmeye başladı.

Denizli'de babası ile uzun süredir elektrikli araç üzerine çalışma yapan araç ustası Onur Tasbaş, elde ettiği bilgiler ile "Dejavu" ismi verdiği 1925 model aracın elektriklisini üretti.

8 ayda tamamladığı aracın koltuklarından el frenine kadar kendisi tasarlayan Tasbaş, en ince ayrıntısına kadar düşünülen aracını manuel vitesli olarak tamamlamayı başardı.

200 kilometre ile 500 kilometre arasında menzile ulaşan aracını beğeniye sunan Tasbaş, hedefinin daha büyük ve güçlü araç üretmek olduğunu söyledi.

"ARABAMIZ HEM ELEKTRİKLİ HEM DE MANUEL"

Geçmişte kullanılan araçlarla özlem duyulduğunu dönemlerde bulunan elektirkli aracı özleyenlerin çok olduğunu söyleyen araç ustası Onur Tasbaş, "Gündelik hayatta nostalji aşığı insanlarımız var. Eskiye yönelik eskiye özleyen insanlar var. Bunu haricinde dünya üzerinde elektrikli olup da vitesli bir araç da yok. Bunu mahrum bıraktılar manuel severleri. Bizde buna dayanaraktan bir araba üretelim dedik. Hem insanların normal hayatta görmedikleri eski arabalardan bir tanesini ürettik. Arabamız hem elektrikli hem de manuel halini ürettik. ‘Dejavu 1925 olarak adlandırdık. Aracımızın satış fiyatı şuan 100 bin dolar. Elimizde kalıpları bulanan önceden yapılmış olan aracımız kısa sürebiliyor. Zaman olarak maksimum 5 ay sürüyor. El üretimi olduğu için bu kadar uzun sürüyor" dedi.

"ARACIMIZ KLASİK AMA ELEKTRİKLİ"

Araç menzilinin artırılma imkanına sahip olduğunu anlatan Onur Tasbaş, "Bu araçlar fabrikasyon değil hepsi el üretimi olduğu için 5 ay kadar bir süreçte üretiyoruz ama önceden üretmediğimiz ve araç kalıpları elimizde yoksa yaklaşık üretim süresi 8 aya kadar uzayabiliyor. Dünya üzerinde klasik araba temasında modernize araç üreten kimse yok. Aracımız klasik ama elektrikli imal ettik. Aracımızın içinde 22 kW bir motor var. Menzilimiz net olarak şu anda 200 kilometre ama lityum diye adlandığımız daha güçlü akülerimiz var onlarla birlikte 500 kilometre üzerinde bir menzile ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.