Denizli'de mühürlemeye karşı çıkan iş yeri sahiplerine biber gazlı müdahale

İHA

Denizli'de gerçekleştirilen pansiyon denetimleri sırasında arbede yaşandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde bulunan pansiyonların, turizm işletme belgesi olmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine pansiyonlar için mühürlenme kararı alındı.

Valilik tarafından verilen geçici ruhsatları geçersiz sayılan işletmeler, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden de turizm işletme belgelerini alamadı.

ZABITAYI GÖRÜNCE BAYILDI

Mühürlenme tebligatının ardından bugün zabıta ekipleri, mahallede bulunan 95 pansiyondan turizm işletme belgesi bulunmayan 78 işletmeyi mühürleme işlemlerini gerçekleştirmek için sabah saatlerinde bölgeye geldi.

Boş bir tabut bırakılan alanda pansiyon sahipleri, mahalle çarşısındaki yürüyüş yapmalarının ardından bir işletmenin mühürlendiği haberini alır almaz bölgeye gitti.

Zabıta ekiplerinin mühürlenme işlemi yapacağı sırada işletme sahibi Selçuk Tikveş baygınlık geçirdi.

ZABITA VE İŞLETME SAHİPLERİ ARASINDA ARBEDE

Diğer işletme sahiplerinin zabıta ekiplerine tepki göstermesi ve bir zabıta personelini iteklemesiyle olaylar alevlendi.

Bir kişinin zabıta ekibini iteklemesinin ardından öfkeli işletme sahipleri, jandarma ekipleriyle karşı karşıya kaldı.

BİBER GAZI KULLANILDI

Öfkeli kalabalığı sakinleşmemesi üzerine jandarma ekipleri, biber gazıyla müdahalede bulundu.

Güçlükle sakinleştirilen öfkeli işletme sahiplerine mühürlenme işlemlerinin bir süreliğine durdurulduğu söylendi.

Bir işletme sahibinin pansiyonun giriş kapısını zincirle bağlaması dikkatlerden kaçmadı.

Pansiyonda konaklayan misafirlerin de çıkış yaptığı görüldü.

"GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ"

İşletme sahipleri adına açıklama yapan Termal Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Bekir Öztürk, "2009 yılında Karahayıt termal turizm bölgesinde başlatılan Özel Çevre Koruma ile dönemin belediyesi arasında yapılan protokolle kentsel yenileme çalışması başlatılmış fakat bugüne kadar sonuç alınamamıştır. İşletmelerin olduğu bölgenin kalbi olan çarşı özel proje alanı ilan edilmiş, bölgedeki mevcut yapıların yenilenmesinin önü kapatılmıştır. Sonuç olarak bizler siyaseti bir kenara bırakarak bunca mağduriyetin giderilmesi adına ivedilikle yeniden planlama ve dönüşüm için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz." dedi.