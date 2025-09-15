Denizli'de operatör damada, eziyet olsun diye iş makinasını yağlattılar

Denizli'nin Güney ilçesinde düzenlenen düğün töreni, renkli anlara sahne oldu.

Gelin alma töreninin ardından gelini alarak oğlan evine gelen gençler, damadın evine girmesine fırsat vermeden üzerine basma pantolon giydirdi.

DÜĞÜN GÜNÜNDE İŞ MAKİNASI YAĞLANDI

Evin önünde bulunan kepçeyi yağlamasını isteyen gençler, damada gres pompası vererek iş makinasının yağlanmasını istedi.

Gençlerin isteğini kırmayan damat Mert Fidan, her gün yaptığı işi bu kez en mutlu gününde gerçekleştirdi.

Düğün töreninde Mert ve Şermin çifti yakınları ile gönüllerince eğlenirken, ortaya çıkan güzel görüntüler cep telefonlarına kaydedildi.