Detaycılar bu ürüne bayılıyor! Araba koltuğundaki yıllanmış lekeleri bile yok ediyor

Araç sahiplerinin en sık yaşadığı sorunlardan biri olan koltuk lekeleri…

Bu durum kötü bir görüntü oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda aracın değerini de düşürüyor.

Ancak uzmanlara göre bu lekeleri çıkarmak için pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç yok.

Evde herkesin kolaylıkla bulabileceği tıraş köpüğü, inatçı lekeleri bile çıkarmada oldukça etkili bir yöntem sunuyor.

ARABA KOLTUĞU NASIL TEMİZLENİR?

Araba döşemelerinde derinlemesine temizlik yapmak sanıldığı kadar zor değil. Uzmanlar, tıraş köpüğünün içeriğindeki yüzey aktif maddeler sayesinde kumaş döşemeleri mükemmel şekilde temizlediğini belirtiyor.

- Temizliğe başlamadan önce koltuğun üzerindeki toz, kırıntılar ve yüzeysel kirleri bir elektrikli süpürge ile çekin.

- Lekeli bölgeye bozuk para büyüklüğünde tıraş köpüğü sıkın. Leke büyükse uygulama miktarını artırabilirsiniz. Köpüğü yumuşak bir sünger yardımıyla döşemenin içine doğru yedirin.

- Tıraş köpüğünün kumaşın alt katmanlarına inmesi için zaman tanıyın. Bekleme süresinin ardından köpüğü hafif nemli bir bez ile alın.

- Koltukları birkaç saat, mümkünse gece boyunca kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra döşemenin neredeyse yeni gibi olduğunu fark edeceksiniz.

NOT: Tıraş köpüğü yalnızca kumaş döşemelerde kullanılmalıdır. Deri koltuklarda bu yöntem kesinlikle uygulanmamalıdır. Deri yüzey tıraş köpüğüyle reaksiyona girerek çatlama, matlaşma ve geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir.