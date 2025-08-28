Diyarbakır Otogarında 6 yıldır süren iyilik geleneği

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde esnaflık yapan Ömer Doğan, 6 yıldır ihtiyaç sahiplerine ücretsiz simit, meyve suyu ve su dağıtıyor. Dükkanının camına astığı “Parası olmayan ücretsiz alabilir” yazısıyla herkesin gönlüne dokunan Doğan, sınırsız ikramıyla takdir topluyor.

ASKIDA DEĞİL, SINIRSIZ İKRAM

Doğan, arkadaşlarının önerdiği “Askıda simit” uygulamasını sınırlı olacağı gerekçesiyle reddettiğini belirterek şunları söyledi:

Biz hayır için yapıyoruz. Askıda simit olursa vatandaşın bıraktığı kadar dağıtım yapılır. Oysa biz gün içerisinde herhangi bir sınır koymadan isteyen herkese simit, su ve meyve suyu veriyoruz.

İHTİYACI OLANA SORGUSUZ SUALSİZ YARDIM

17 yıldır terminalde esnaflık yapan Doğan, yaklaşık 6 yıldır bu uygulamayı sürdürdüğünü hatırlatarak, “Parası kaybolan, ihtiyacı olan, hatta aç olup da simit alacak parası olmayan herkes buraya gelip alabiliyor. Biz hiçbir soru sormadan ikram ediyoruz” dedi.

"KİMSE OTOGARDA AÇ KALMASIN"

Her gün ortalama 30-40 simit, aynı sayıda su ve meyve suyu dağıttığını belirten Doğan, “Kim olursa olsun, isterse üzerinde pahalı kıyafetler olsun, elinde en değerli telefon olsun; açsa buyursun gelsin. Biz gururla, severek ikram ediyoruz. Diyarbakır otogarında kimse aç kalmasın istiyorum” sözleriyle herkese seslendi.

TERMİNALDE DAYANIŞMANIN SİMGESİ

Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Ömer Doğan’ın bu girişimi, Diyarbakır’da iyiliğin ve dayanışmanın simgesi haline geldi.