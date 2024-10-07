Diyarbakır'a Endonezya'dan gelin geldi Burak Kanat, online olarak aldığı İngilizce dil eğitimi kursunda Endonezyalı hemşire Jauza Zahiya ile tanıştı ve evlenmeye karar verdi.

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DHA

Mersin'de yaşayan ve aslen Diyarbakırlı olan Burak Kanat, İngilizce dil eğitimi kursunda Endonezyalı hemşire Jauza Zahiya ile tanıştı.

Yaklaşık 2,5 yıl boyunca konuştuğu Zahiya’ya evlilik teklifi eden Kanat, ‘Evet’ yanıtını aldı.

Bunun üzerine Kanat’ın ailesi, telefonda görüntülü görüşerek Jauza’yı oğullarına istedi.

Olumlu cevap alınınca Jauza Zahiya, yaklaşık 10 bin kilometrelik yolculukla Diyarbakır'a geldi.

İLK DÜĞÜN TÜRKİYE'DE

Burada kınası ve nişanı yapılan çift, Türk usulüne göre evlenerek dünyaevine girdi.

Düğünde çift, telefonla görüntülü olarak Zahiya ailesiyle konuştu.

Mersin'de yaşayacak Kanat ve Zahiya çifti, 6 ay sonra da Endonezya'ya gidip Endonezya kültürüne göre tekrar düğün yapacak.

"TANIŞMALAR, İSTEMELER ONLİNE OLDU"

Türk örf ve geleneklerine göre düğünlerini yaptıklarını belirten Burak Kanat, “Aslen Diyarbakırlıyım, Mersin’de yaşıyorum. Mersin’de bir firmada tekniker pozisyonunda çalışmaktayım. 2,5 yıl önce ben yazılım anlamında çalışmalar yapıyordum. Yabancı bir web site için İngilizce dil eğitimi kursu uygulaması üzerinde çalıştık, İngilizce konuşuyorduk.

Sonrasında da aramızda bir kıvılcım oldu. Birbirimizi tanımak istedik. 2,5 yıl sonrasında bugüne nasip oldu. Kendisi orada hemşirelik pozisyonunda çalışmaktaydı. Sonrasında Türkiye’ye gelmek istedi. Biz bu vesileyle tanıştık.

Aileler birbirini tanıdı. Tanışmalardan sonra istemeler oldu. Mesafeler çok uzak olduğu için online üzerinden denedik. Daha sonrasında her iki aile tamam dedikten sonra düğün bugün nasip oldu.” dedi.

"10 BİN KİLOMETREDEN BURAK İÇİN GELDİM"

Jauza Zahiya ise mutlu olduğunu belirterek, “Endonezya’dan Burak’la evlenmek için Türkiye’ye geldim. 10 bin kilometre mesafeden sırf Burak için geldim. Ben orada hemşireydim. Burada bununla ilgili bir çalışma yapacağım. Mersin’de yaşayacağız. Mutluyuz. Aynı zamanda Endonezya’da da bir düğün yapacağız.” diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)