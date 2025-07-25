Diyarbakır'da inşaat işçileri 49 derecenin altında çalışmaya devam ediyor

Diyarbakır'da sıcaklıklar had safhada...

Kentin dört bir yanında süren inşaat faaliyetlerinde görevli işçiler, yüksek sıcaklık ve güneşin yakıcı etkisi altında uzun saatler boyunca çalışıyor.

İŞÇİLER GÜNEŞ ALTINDA ÇALIŞIYOR

Şantiyelerdeki beton yüzeyler ve metal malzemeler, güneş ışığıyla birlikte tehlikeli derecede ısınırken, işçilerin gölgelenebileceği alanlar oldukça sınırlı.

İnşaatta saatlerce açık alanda güneşin altında çalışan işçiler havanın aşırı sıcak olduğunu, çalışmakta güçlük çektiklerini aktardı.

Duvar ustası Fevzi Porsuk, 60 yaşında olduğunu, havaların sıcak olduğunu ifade etti. Porsuk, "Alışkınız ve mecburuz çalışmaya." dedi.

"BU SICAK HAVALARDA BİZİ ÇALIŞTIRMASINLAR"

Demir ustası Nurullah Bıkmış ise, 47-48 derece sıcaklık altında zorluklarla çalıştıklarını aktardı.

Bıkmış, "Zorlanıyoruz ama bir süre sonra alışıyoruz. İşimiz de zor, demir bağlıyoruz. Sizden ricamız bu sıcak havalarda bizi çalıştırmasınlar ya da saatlerimiz az olsun bunu istiyoruz sadece." ifadelerini kullandı.