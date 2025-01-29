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Diyarbakır'da cesur itfaiyeci ve arkadaşlarına başarı belgesi

Diyarbakır'da cesur itfaiyeci ve arkadaşlarına başarı belgesi Sur ilçesinde yanan petrol kuyusunun tutulamayacak derecede sıcak olan vanasını kapatırken helallik isteyen itfaiye eri ve ona yardım eden arkadaşlarına başarı belgesi verildi.