Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Yenievler Mahallesi’ndeki petrol kuyusunda, sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.
Büyük bir tehlikenin kapılarını aralayan yangın kısa sürede ihbar edildi.
Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ALEV ALAN VANAYI ZORLUKLA KAPATTI
Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Söndürme çalışmalarında, yangından etkilenmesin diye üzerine su sıkılan itfaiye eri Mehmet Salih Mestandoğan, arkadaşından aldığı eldivenle alevlere yaklaşarak petrol vanasını kapattı.
CESUR İTFAİYECİ HELALLİK İSTEDİ
Yangında itfaiye ekiplerinin müdahale anları, kask kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Mestandoğan'ın alevlerden ısınan vanayı arkadaşından aldığı ikinci eldiveni giyerek tuttuğu, Mehmet Salih Mestandoğan’ın, arkadaşına ‘Hakkını helal et’ dediği, arkadaşlarının vanayı kapattıktan sonra 'Mükemmelsin, harikasın' diye seslendiği görüldü.
BAŞARI BELGESİ VERİLDİ
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Doğan Hatun, yangına müdahale eden Mestandoğan ve 7 arkadaşına çabalarından dolayı başarı belgesi takdim etti.
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