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İHA

Diyarbakır'da, kent merkezi ve kırsal alanlarda kısa süreli dolu ve sağanak yağış etkili oldu.

Şehir merkezinde sağanak yağış nedeniyle su birikintisi, bir halk otobüsüne doldu.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Yolcu, su taşmasına rağmen otobüse binip, oturacağı koltuğa geçti.

Kırsal alanda ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Bu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Çarşamba günü bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Batman (Kozluk, Sason) Siirt (Baykan, Şirvan, Pervari, Tillo, Eruh) Şırnak (Merkez, Beytüşşebap, Uludere, Silopi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.