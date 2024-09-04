Diyarbakır'da taksisine binen müşterilerine şarkı söylüyor Kentte yaklaşık 10 yıldır eşinden ayrı olan taksici Ahmet Yıldırım, seslendirdiği şarkıları yolcularına dinleterek gidecekleri yere bırakıyor.

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İHA

Diyarbakır'da Ahmet Yıldırım, 2000 yıllarında bir kıza aşık olunca besteler yapıp, şarkılar seslendirmeye başladı.

10 yıldır da eşinden ayrı olan Yıldırım, yaklaşık 6 yıldır taksicilik yapıyor ve müşterilerine de şarkılar dinletiyor.

Arkadaşları beğenince kaset doldurmaya başladığını belirten Yıldırım, müzik hayatının sevdiği insan yüzünden başladığını dile getirdi.

"MÜZİĞİMİ DİNLEYEREK GİDİYORLAR"

Doldurduğu amatörce parçaları müşterilerine dinlettiğini aktaran Yıldırım, “Onlar da şaşırıyorlar, ‘gerçekten sen misin?' tanıyan da oluyor. Beni çok seviyorlar, ben de onları çok seviyorum. Müşteriler gayet memnun. Müziğimi dinleyerek gitmelerinden çok çok keyif alıyorlar. Hayatımı bu şekilde sürdürüp gidiyorum.” dedi.

"10 YILDIR EŞİMDEN AYRIYIM"

“Seslendirdiğim şarkılar Hüseyin Altun ağabeyimizin, Selahattin Özdemir ağabeyimizin eserleri. Onlardan müsaade isteyerek onların parçalarını okudum.” diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

Kusura bakmasınlar sadece amatör olarak okudum. İleride kendi bestelerimle, dostlarımın, arkadaşlarımın, yolcularımın karşısına çıkacağım. Benim bestelerimizin şu an sözleri bitti sayılır. Müzik çalışmaları devam ediyor. Müzik çalışmalarımda bittiğinde yakında plağım çıkar. 5-6 yıl var taksicilik yapıyorum. Bu 5-6 yıl içerisinde neredeyse müşterilerimin hepsi beni tanır oldu.



Binen, bir dahaki binişinde ‘kendi şarkını açar mısın' diyor. Sevdiğim kadınla biraz sorunlarımız var. İnşallah barışırız. Kendisi eşim zaten. İnşallah sesimi duyar gelir barışırız. Yaklaşık 10 yıldır ayrıyız, ama sanki hiç ayrılmamış gibiyim.

"FERDİ TAYFUR'UN SESİNE BENZİYOR"

Müşteri Tuncay Çelik, şarkıyı şoförün söylediğine çok şaşırdığını ifade etti. Ferdi Tayfur'un sesine benzettiğini, onun parçası zannettiğini aktaran Çelik, “Şarkının güzelliği bozulmasın diye sormadım da. Ağabey söylemeseydi de hiç farkına varmayacaktım. İndiğimde de soracaktım bu kimin parçası diye. Daha önce aşina olmadığım bir parça.

Taksiye bindik rastgele denk geldim. Ağabeyin sesini de, tarzını da çok beğendim. Beklemiyordum, bir taksiciden böyle bir ses çıkacağını düşünmemiştim.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)