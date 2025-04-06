Doğaseverler, şehit ve gaziler anısına Tuz Gölü'nde 5 bin fidan dikti

AA & Ensonhaber

Aksaray’ın Eskil ilçesinde doğaya gönül vermiş bir grup gönüllü, “Hedefimiz 10 bin fidan” sloganıyla yola çıkarak Tuz Gölü çevresini yeşillendirmek adına örnek bir projeye imza attı. Zorlu arazi koşullarına rağmen büyük bir özveriyle çalışan doğaseverler, şehit ve gazilerin anısına oluşturulacak hatıra ormanı için ilk etapta 5 bin fidanı toprakla buluşturdu.

"HEDEFİMİZ 10 BİN FİDAN"

Geleneksel yöntemleri tercih eden gönüllüler, fidanları bölgeye at arabalarıyla taşıyarak hem doğaya hem de geçmişe olan vefalarını sembolik bir şekilde ortaya koydu. Projenin öncülerinden doğasever Ahmet Sanlav, hedeflerinin toplamda 10 bin fidana ulaşmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Aksaray Yeşil Doğa Derneği Başkanı Abdülkadir Ay’ın desteğiyle gerekli tüm resmi izinleri aldık. Ardından arkadaşlarımızla bir araya gelip Tuz Gölü'nün çevresini yeşillendirme hayalimizi gerçeğe dönüştürdük. Bu bölgenin eşsiz doğal güzelliklerine hayranız ve burada huzurla yaşamamıza vesile olan aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin anılarını yaşatmak istedik. Bugün kendi imkânlarımızla 5 bin fidanı toprakla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Amacımız burayı kalıcı bir hatıra ormanına dönüştürmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak. Aksaray Valimiz Sayın Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun başlattığı 68 bin fidan seferberliğinden de bu noktada destek bekliyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

Doğaseverlerden Fehmi Meral ise yeterli destek sağlanması halinde ikinci etapta 5 bin fidan daha dikmeye hazır olduklarını belirtti.

Doğaseverlerin bu anlamlı çabası, hem Tuz Gölü’nün ekosistemine katkı sağlıyor hem de çevre bilincinin yaygınlaşmasına öncülük ediyor. Oluşturulması planlanan hatıra ormanı, doğal mirasın korunmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.