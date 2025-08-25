Doğaya dönüş yapan 76 bin hayvan: DKMP'nin büyük başarısı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, güçten düşmüş, hastalık, açlık veya susuzluk nedeniyle ihbar edilen yaban hayvanlarını alarak rehabilitasyon merkezlerinde tedavi altına alıyor. Sağlığına kavuşan hayvanlar uygun alanlara bırakılırken, doğaya geri dönmesi mümkün olmayanlar ise hayvanat bahçeleri veya doğal yaşam alanlarında ömür boyu bakılıyor.

76 BİN 656 YABAN HAYVANI DOĞAYA SALINDI

Türkiye genelinde 11 rehabilitasyon merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2012-2024 yılları arasında 72 bin 683 yaban hayvanı, tedavi edilerek doğaya salındı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 3 bin 973 yaban hayvanı tedavi edilip, doğal yaşam alanlarına yerleştirildi. Toplamda 76 bin 656 yaban hayvanı doğaya kazandırılmış oldu.

KIZIL ŞAHİN, KERKENEZ VE PUHU KUŞU DOĞAYA DÖNDÜ

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin ve ekipler, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda tedavileri tamamlanan 5 kızıl şahin, 1 kerkenez ve 1 puhu kuşunu yeniden doğal yaşam alanlarına bıraktı.

"ÖMÜR BOYU BAKIM HİZMETİ SUNUYORUZ"

Çokçetin, DKMP’nin görevlerini anlatırken şunları ifade etti:

Güçten düşmüş, hastalık veya açlık nedeniyle ihbar edilen yaban hayvanlarını alıyoruz, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerimize götürerek bakımını sağlıyoruz. Yeniden doğaya dönebilecek durumda olanları uygun alanlara salıyoruz. Tekrar doğaya dönmesi mümkün değilse, hayvanat bahçeleri veya doğal yaşam alanlarında ömür boyu bakım sağlıyoruz.

11 REHABİLİTASYON MERKEZİYLE YABAN HAYATI KORUMA

Çokçetin, 2012’den 2024’e kadar 72 bin 683 yaban hayvanının tedavi edilip doğaya salındığını, bu yılın ilk 6 ayında ise 3 bin 973 yaban hayvanının doğal yaşam alanlarına yerleştirildiğini belirtti. Bu çalışmaların hem yaban hayvanlarını koruduğunu hem de ekosisteme katkı sağlayarak biyoçeşitliliği desteklediğini vurguladı.

FEROMON TUZAKLARIYLA ZARARLI BÖCEK KONTROLÜ

Doğaya salınan yaban hayvanlarının ardından, zararlı böcek popülasyonlarını kontrol etmek amacıyla feromon tuzakları kurularak gerekli bilgilendirmeler yapıldı.