Doğu Anadolu'nun kışla imtihanı: Kar yağışı devam ediyor Doğu Anadolu'da kar yağmaya devam ediyor. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın beyaz örtüyle kaplandığı kış mevsimi şehirlere zor anlar yaşatıyor. Hava sıcaklıkları eksi derecelerde seyrederek ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklıklar, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanıyor, özellikle yüksek kesimlerde yollar kapandı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanıyor, özellikle yüksek kesimlerde yollar kapandı.

Belediye ekipleri karla mücadele çalışmaları yürütürken, yaban hayatı da olumsuz etkileniyor. Kış mevsiminin en çetin geçtiği Doğu illerinde şehirler kara teslim olmuş durumda. Hava sıcaklıkları sıfırın altında gerçekleşiyor. Yolların buz tuttuğu bu şehirlerde, ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi sadece yaşayan nüfusu değil yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu. ERZURUM Gece saatlerinde başlayan kar, şehir merkezini beyaza bürüdü. Termometrelerin gece sıfırın altında 3 derece gösterdiği kentte, park halindeki araç camları buz tuttu; ağaçlar, yollar ve kaldırımlar kar ve buzla kaplandı. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmaları başlattı. KARS Kars'ta kar yağışı etkili oldu. Kentte üç gündür aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla araçlar, bitkiler ağaçlar karla beyaza büründü. Ekipler, karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Karla kaplanan arazide tilki avlanırken görüntülendi. ARDAHAN Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor. Kentin yüksek noktalarında etkisini gösteren kar, etrafı beyaza bürüdü. Kar nedeniyle yer yer oluşan buzlanma ulaşımı aksatıyor. TÜRKGÖZÜ-POSOF-DAMAL KARA YOLU TIRLARIN GEÇİŞİNE KAPATILDI Öte yandan Ardahan genelinde özellikle yüksek noktalarda etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımı aksatıyor. Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde, tipi ve yoğun buzlanma sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor. Ekipler, ulaşımın normale dönmesi için çalışma yürütüyor. ARDAHAN-ŞAVŞAT KARA YOLU ETKİLENDİ Kar ve tipi, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda da etkisini gösteriyor. AĞRI Ağrı'da da kar etkili oldu. Gece başlayan kar, sabaha doğru etkisini artırdı. Cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü. Ekipler, kar ve buzlanmaların oluşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

