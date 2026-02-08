Sokak röportajında “süresiz nafaka” çıkışı: Evlendin mi, ödeyeceksin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bengü Türk’ün gerçekleştirdiği sokak röportajında süresiz nafaka tartışmasına ilişkin yöneltilen soru, dikkat çekici bir yanıtla gündeme geldi.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş, “Erkekler süresiz nafaka ödesin mi?” sorusuna ezber bozan bir cevap verdi.

SÜRESİZ NAFAKAYI SAVUNDU

Vatandaş, süresiz nafakayı savunarak, “Ödesinler. Ödemek zorundalar. Madem evlendiysen, o nafakayı ödeyeceksin.” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK YOKSA DA NAFAKA ÖDENMELİ"

Röportaj sırasında “Çocuk yoksa da nafaka ödenmeli mi?” sorusuna da yanıt veren vatandaş, bu durumda da nafakanın devam etmesi gerektiğini belirterek, “Çocuk olmasa da ödemek zorunda. Kadın yalnız başına kalmamalıdır.” dedi.

"FEMİNİSTİM"

Muhabirin, “Vallahi ilk defa böyle diyeni gördüm.” sözleri üzerine ise vatandaş, görüşünü “Feministim ben bu arada.” ifadeleriyle açıkladı.

NAFAKA İÇİN YENİ REFORM BEKLENİYOR

Boşanma davalarının uzun sürmesi ve süresiz nafakanın yol açtığı mağduriyetler nedeniyle yapılan çalışmada, süresiz nafakanın kaldırılması gündemde.

AK Parti kurmayları, düzenlemeyi kısa süre içerisinde Meclis'e getirecek.