Erciyes'te pistler hafta sonu kayakseverlerle doldu

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu hareketli geçti.

Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

İÇ ANADOLU'NUN "ZİRVESİ"

Hafta sonu tatilini kayak merkezinde geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.

KAYAK VE SNOWBOARD YAPILDI

Yerli ve yabancı kayakseverler; Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Bazı aileler çocuklarıyla kızağa bindi, ziyaretçilerden bir kısmı da gondollarla manzarayı seyretti.