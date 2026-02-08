Sakarya'da tezgahların bir numarası yine hamsi oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Havalar soğudu hamsi memlekete döndü...

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunda bir dönem bolluğu yaşanan ancak iklim şartları nedeniyle Türkiye kıyılarını terk eden hamsi, balıkçıların yüzünü yeniden güldürdü.

Karadeniz'in serin sularında ağlara takılan hamsiler, Sakarya'daki tezgahlarda yerini aldı.

Geçtiğimiz haftalarda hamsinin yokluğu nedeniyle liderliği istavrite bırakan balık pazarlarında, hamsinin dönüşüyle birlikte hareketlilik arttı.

"CUMA GÜNÜNDEN BERİ BOL MİKTARDA GELİYOR"

Tezgahlardaki hamsi bolluğundan bahseden esnaf Ramazan İbiş, "İklim şartlarının sıcak gitmesinden dolayı hamsi 1 ay önce Türkiye kara sularını terk etti. Az miktarda çıkıyordu.

Şu an beklediğimiz oldu havaların soğumasıyla suların soğumasıyla yeni bir dalga hamsi Bulgaristan sınırından giriş yaptı. Cuma gününden beri bol miktarda geliyor ve satıyoruz" dedi.

"KİLOSU 200 TL'DEN SATILIYOR"

Tezgahlardaki balıklardan hamsinin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden İbiş, "Çoğunlukla hamsi tercih ediliyor ama arkasından istavrit satışları devam ediyor. Şu an tezgahlarda hamsi ağırlıklı, istavrit var. Onun yanında mezgit, sardalya oluyor, az miktarda da kültür balıkları var.

Somun, çupra, levrek bunlar var ama hamsiler çok güzel olduğu için iki gündür yoğun ilgi görüyor. Hamsi 200 lira bandında. İstavrit de 100 lira bandında" diye konuştu.

"İSTAVRİTTEN DAHA İYİ"

Taze hamsinin pazara geldiğini duyduktan sonra pazara koşarak geldiğini belirten Aşkın Turhan, "İstavrit yerine hamsiyi daha çok tercih ediyoruz" derken Osman Özkan ise "Genelde hamsi Türkiye sofralarının vazgeçilmezi. İstavrit de güzel ama hamsiyi daha çok seviyoruz.

Şu an fiyatları da iyi" şeklinde konuştu.