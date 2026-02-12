Doktorlar tek tek sıraladı: Bağırsak kanserinde bu 5 sinyale dikkat!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tıp dünyasının 2026 yılı güncel verileri, bağırsak kanserinin artık sadece bir "yaşlılık hastalığı" olmadığını, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla her yaş grubunu tehdit ettiğini gösteriyor.

Özellikle son yıllarda 50 yaş altı yetişkinlerde görülme sıklığı hızla artan bu hastalık, çoğu zaman vücudun gönderdiği küçük ipuçlarını maskeleyerek sinsi bir yol izliyor.

Uzmanlara göre, sıradan bir hazımsızlık veya yorgunluk sanılan 5 "sessiz belirti", aslında vücudun verdiği son imdat çağrısı olabilir.

BAĞIRSAK KANSERİNİN BELİRTİLERİ

DailyMail'de yer alan habere göre; Dr. Jack Ogden, bağırsak kanserinin genellikle göz ardı edilen 5 belirtisini paylaştı.

1. Eğer hiçbir neden yokken düzenli tuvalet alışkanlığınız bozulduysa; geçmeyen bir kabızlık veya ishal döngüsüne girdiyseniz, özellikle dışkının form değiştirerek “kalem inceliğinde” gelmesi, tümörün bağırsak kanalını fiziksel olarak daralttığının en somut göstergelerinden biridir.

2. Dışkıda kan görülmesi her zaman parlak kırmızı olmaz. Eğer dışkınız koyu kırmızı veya siyah (katran gibi) bir renge büründüyse, bu durum sindirim sisteminin üst kısımlarında gizli bir kanama olduğuna işaret eder. Çoğu hasta bu durumu hemoroid ile karıştırarak vakit kaybeder; oysa renk koyulaştıkça risk artar.

3. Soluk bir cilt, merdiven çıkarken nefes darlığı ve sık sık yaşanan baş dönmesi, tümörün neden olduğu sinsi kanamaların vücuttaki demir deposunu boşalttığını gösteriyor olabilir.

4. Diyet yapmadığınız veya egzersiz temponuzu artırmadığınız halde tartıdaki rakamlar hızla düşüyorsa bu bir "başarı" değil, bir uyarıdır. Kanser hücreleri vücudun enerji kaynaklarını hızla tüketirken, tümörler besin emilimini engelleyerek vücudu aç bırakabilir.

5. Yemekten hemen sonra, çok az yemiş olsanız bile aşırı tokluk hissi veya geçmeyen karın krampları yaşıyorsanız bu durum bağırsak duvarındaki bir tıkanıklığın işareti olabilir. Karın bölgesindeki bu konforsuzluk hissi, genellikle en çok ihmal edilen belirtidir.