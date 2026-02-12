Tarhananız yoksa üzülmeyin! İşte 5 dakikada tarhana tarifi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış sofralarının vazgeçilmezi, hasta günlerinin kurtarıcısı, akşam yemeğine sıcak bir başlangıç olan tarhana çorbası...

Ancak evde hazır tarhana yoksa çoğu kişi bu lezzetten vazgeçiyor.

Oysa birkaç temel malzemeyle, mayalama ve kurutma sürecini beklemeden pratik bir şekilde tarhana benzeri lezzet elde etmek mümkün.

Üstelik sadece 5 dakikada hazırlanıyor.

İşte, evde bulunan malzemelerle kolayca yapabileceğiniz en basit tarhana çorbası tarifi...

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kuru nane

Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

2 su bardağı su

Tuz

TARİFİ

Küçük bir kasede yoğurt, un ve 1 su bardağı suyu pürüzsüz olana kadar çırpın.

Tencereye yağı alın, salçayı ekleyip 1 dakika kavurun.

Hazırladığınız yoğurtlu karışımı tencereye ekleyin. Sürekli karıştırarak kalan 1 su bardağı suyu ilave edin.

Kaynamaya başlayana kadar karıştırmaya devam edin.

Tuzunu, naneyi ve isteğe göre pul biberi ekleyin.

2-3 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Afiyet olsun. :)